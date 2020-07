Covid-19: Wieder mehr als 100 Kranke im Spital

Zum ersten Mal seit über eineinhalb Monaten befanden sich wieder über 100 Covid-19-Patienten in Österreichs Spitälern. Die Zahl der Neunfektionen lag erneut bei unter 100.

Die Zahl der Spitalspatienten mit dem Coronavirus ist in Österreich am Montag erstmals seit 29. Mai wieder über 100 gelegen. 112 Personen waren mit Covid-19 in Krankenhausbehandlung, 16 davon auf Intensivstationen, teilten Innen- und Gesundheitsministerium in ihrem täglichen Update mit (Stand 9.30 Uhr). Die vergangenen Tage war die Zahl der Hospitalisierten bei knapp unter 100 stabil gewesen.

Unter 100 Neuinfektionen

Die meisten Neuerkrankungen gab es mit 38 in Wien, gefolgt von 32 in Oberösterreich. Sieben Fälle kamen in Niederösterreich hinzu, fünf in der Steiermark, drei in Salzburg, zwei im Burgenland und einer in Tirol.