Covid-19-Fälle bei Wienwoche: Festival nun digital

Seit dem 11. September läuft die Wienwoche. Nun gab es die ersten Coronavirus-Infektionen und alle noch anstehenden Indoor-Veranstaltungen mit Publikum werden in den digitalen Raum verlegt.

Seitens der Organisation der Wienwoche wurde in einer Aussendung betont, dass man sämtliche gesetzlichen Auflagen rund um Covid-19 bis dato genau erfüllt habe - dazu zählen Publikumsanmeldung, Zugangskontrolle sowie die Masken- und Abstandspflicht. Das Leitungsteam sei in Kontakt mit dem medizinischen Krisenstab der Stadt, berichtete eine Wienwoche-Sprecherin der APA am Donnerstag weiters.