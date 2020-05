Power & Privilege: "Wienwoche" findet wie geplant im Herbst statt

Die "Wienwoche" wird wie geplant von 11. bis 20. September stattfinden. Das Motto dabei lautet "Power & Privilege".

150 Künstler bei der "Wienwoche" dabei

150 Künstlerinnen und Aktivisten würden derzeit an den einzelnen Projekten, die an verschiedenen Locations umgesetzt werden, arbeiten, hieß es in einer Aussendung. Als Festivalzentrum dient heuer die Brunnenpassage in Ottaktring, Weitere Kooperationen gibt es u.a. mit dem Fluc am Praterstern und dem Kunstbogen am Gürtel.