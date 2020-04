Covid-19: Bald 90.000 Menschen in Österreich mit Coronavirus angesteckt

Bald werde sich ein Prozent der österreichischen Bevölkerung, rund 90.000 Menschen, mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, sagte Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), am Donnerstag.

Nur 3,5 Prozent der bisher in Österreich festgestellten Coronavirus-Infektionen haben ihre Quelle wahrscheinlich im Ausland, insgesamt 306 Personen.

92.190 Coronavirus-Testungen bis Donnerstag in Österreich

1.749 Personen am Donnerstag bereits genesen

1.057 Covid-19-Kranke befanden sich zur Behandlung in Krankenhäusern. 227 der Patientinnen und Patienten wurden auf Intensivstationen versorgt. Die Zahl der Toten, bei denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, stieg auf 158, nach Bundesländern: Burgenland (3), Kärnten (2), Niederösterreich (28), Oberösterreich (14), Salzburg (12), Steiermark (35), Tirol (28), Vorarlberg (5), Wien (31).

Unterdessen gab Allerberger von der AGES bekannt, dass der erste Corona-Fall im Tiroler Skiort Ischgl bereits am 5. Februar aufgetreten ist: eine Schweizer Kellnerin entwickelte zu diesem Zeitpunkt Symptome. Positiv getestet wurde sie erst Wochen später. Ein Barkeeper, dem unterstellt worden war, Dutzende Menschen in einem Apres-Ski-Lokal angesteckt zu haben, war demnach nicht der "Spreader", sondern vielmehr der Erste von den in Ischgl Erkrankten, der zum Arzt ging und Anfang März positiv getestet wurde.