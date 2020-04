In Wien gab es am Freitag 31 Coronavirus-Neuinfektionen.

Covid-19: 31 Neuerkrankungen in Wien - 47-jähriger Mann gestorben

In Wien sind am Freitag 2.338 mit dem Coronavirus infizierte Personen dokumentiert worden (Stand: 8.00 Uhr), das sind 31 mehr als noch am Vortag.

Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien in einer Aussendung mit. Das bedeutet, dass es 31 Neu-Erkrankungen in den vergangenen 24 Stunden gab. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall vermeldet: Ein 47-jähriger Mann mit Vorerkrankungen starb an den Folgen von Covid-19.