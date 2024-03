Countdown für "Phantom der Oper" im Wiener Raimund Theater läuft

"Das Phantom der Oper" gibt es ab dem kommenden Freitag im Raimund Theater in Wien.

Das Phantom ist schon in Lauerstellung: Nur mehr wenige Tage, und Andrew Lloyd Webbers Musicalklassiker "Das Phantom der Oper" hebt wieder ab im Wiener Raimund Theater. Auf den letzten Metern vor der feierlichen Galapremiere am Freitag gab Christian Struppeck als Musicalintendant der Vereinigten Bühnen Wien gemeinsam mit dem Team einen letzten Einblick in die neue Produktion von Cameron Mackintosh, die eines der erfolgreichsten Musicals der Geschichte zurück nach Wien bringt.