Bühne frei für das "Phantom der Oper" im Wiener Raimund Theater

Am Mittwoch gab es erste Probeneindrücke von Andrew Lloyd Webbers Kultmusical "Phantom der Oper", das in wenigen Wochen in der Neuinszenierung von Cameron Mackintosh ans Wiener Raimund Theater kommen wird.

In der Titelrolle ist Anton Zetterholm zu erleben, während Lisanne Clémence Veeneman als Christine Daaé ihr Wiendebüt abliefern wird. Premiere für die Produktion, die gleichsam ihre deutschsprachige Erstaufführung feiert, ist am 15. März.

Bühne frei für das "Phantom der Oper"



























© APA/TOBIAS STEINMAURER

Probeneindrücke für das "Phantom der Oper" im Wiener Raimund Theater

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Mackintosh seine Neuinterpretation geschaffen hat - und diese lief bisher höchst erfolgreich, wie ausverkaufte Aufführungsserien in Großbritannien, den USA und Australien untermauern. Die Produktion in Wien sei dennoch "etwas Besonderes", wurde Mackintosh von den Vereinigten Bühnen Wien (VBW) zitiert: "Zum ersten Mal seit der Uraufführung bringe ich mein gesamtes Kreativteam zusammen, damit wir etwas noch Spektakuläreres für das Wiener Publikum auf die Beine stellen können."