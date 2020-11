Coronkrise: Geringere Mehrwertsteuer auf Bücher bleibt bis Ende 2021

Die wegen der Coronakrise seit Anfang Juli gesenkte Mehrwertsteuer auf Bücher soll bis Ende 2021 bei 5 Prozent bleiben. "Wir stehen leider nicht am Ende, sondern mitten in dieser globalen Wirtschafts- und Gesundheitskrise. Daher ist es notwendig, bestehende und gut funktionierende Hilfsmaßnahmen zu verlängern", erklärte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zum entsprechenden Initiativantrag, der im Nationalrat eingebracht wurde.

Neben den Bereichen Gastro und Hotellerie bleibt damit auch im Kulturbereich die Umsatz- respektive Mehrwertsteuer auf 5 Prozent gesenkt - was am Montag den Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) erfreute. "Die reduzierte Mehrwertsteuer verbessert die angeschlagenen betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und gibt die Chance, die Folgen der teils schlimmen Umsatzeinbrüche abzufedern", hieß es in einer Aussendung von Hauptverbandspräsident Benedikt Föger.