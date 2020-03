Coronavirusbedingte Schulschließungen: Drohender Personal-Engpass im Handel

In der österreichischen Handelsbranche gibt es über 400.000 Angestellte - rund zwei Drittel davon Frauen. Die "Home Office"-Empfehlung der Bundesregierung lässt sich hier nur schwer umsetzen. Die möglichen Schul- und Kindergartenschließungen wegen des Coronavirus und die damit verbundene Kinderbetreuung könnte daher zu einem Personal-Engpass führen.

Die Lebensmittelkette Spar bereitet sich bereits auf den Fall der Fälle vor: "An der Personaleinteilung im Falle einer großräumigen Schließung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wird aktuell gearbeitet", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zur APA. Bei Rewe (u.a. Billa, Merkur, Penny) wird "gerade intern evaluiert".

Wirtschaftskammer hat Auswirkungen des Coronavirus auf Handel im Blick

Beim Lebensmitteldiskonter Hofer will man als "familienfreundlicher Arbeitgeber" auch entsprechende Lösungen finden. "Unsere Mitarbeiter sind daher angehalten, bei der Schließung von Kindergärten und Co. auf alternative Betreuungsmöglichkeiten zurückzugreifen. Gelingt dies nicht, können unsere Mitarbeiter in Abstimmung mit dem Vorgesetzten zu Betreuungszwecken zuhause bleiben, dies ist für uns bezahlte Arbeitszeit", hieß es von Hofer zur APA. Überstunden, die durch Vertretungstätigkeiten anfallen, würden "selbstverständlich entsprechend abgegolten".