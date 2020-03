Schulschließungen wegen Coronavirus: Betreuung muss geklärt sein

Elternvertreter pochen nach der Ankündigung von Schulschließungen wegen des Coronavirus darauf, dass in diesem Fall unbedingt die Kinderbetreuung sichergestellt sein muss.

"Was nicht passieren darf ist, dass einfach Schulen geschlossen werden und Eltern trotzdem arbeiten gehen müssen", sagte der Sprecher des Wiener Landesverbands Karl Dwulit.

Freistellung ohne Bezahlung steht im Raum

Evelyn Kometter, Vorsitzende des Dachverbands der Elternvereine an Pflichtschulen, appellierte in diesem Zusammenhang an die Arbeitgeber. "Hier muss die Wirtschaft wirklich mitziehen." Ihr sei aus den Landesverbänden rückgemeldet worden, dass einige Betriebe im Falle von Schulschließungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Eltern zwar für eine gewisse Zeit freistellen würden, bei einigen sei allerdings keine Bezahlung vorgesehen.