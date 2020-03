Wiener Tourismus-Direktor zu Coronavirus-Folgen: "Sind im freien Fall"

Massive Auswirkungen hat das Coronavirus zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf die Wiener Tourismusbranche. Weiterer erheblicher Schaden im heurigen Jahr wird befürchtet.

"Wir sind im freien Fall", fasste Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner am Donnerstag die aktuelle Situation im APA-Gespräch zusammen: "Momentan gibt es keinen Grund für Gäste, noch nach Wien zu kommen." Auf Zahlenprognosen, wie hoch der Einbruch mittelfristig sein wird, wollte sich Kettner nicht einlassen.

Coronavirus: Wien erlebt derzeit einen "Shutdown"

"Es gibt einen Shutdown in der Stadt", so der oberste Stadt-Touristiker. Als Folge bräche auch der Geschäfts-, Kongress- und Freizeittourismus ein, wobei freilich mit den USA, China oder Italien auch wichtige Hauptmärkte betroffen seien. In welchem Ausmaß die Rückgänge kurz- und mittelfristig ausfallen werden, sei derzeit nicht seriös abzuschätzen. Im heurigen Jahr würden Corona-Folgen jedenfalls erheblichen Schaden anrichten.