Gasthäuser leiden unter Coronavirus: Touristen bleiben aus

Auch die Gastronomie registriert deutliche Umsatzeinbußen aufgrund des Coronavirus. "Es trifft die Gastronomie eins zu eins wie die Hotels", sagte der Obmann des WKÖ-Fachverbands Gastronomie, Mario Pulker.

Gäste aus Asien, USA und Italien bleiben aus

Coronavirus sorgt für Umsatzeinbußen in der Gastronomie

Das am Freitag von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und WKÖ-Präsident Harald Mahrer (beide ÖVP) angekündigte Kredithaftungspaket könne auch von Gastronomiebetriebe in Anspruch genommen werden, so WKÖ-Vertreter Pulker. Die Bundesregierung übernimmt die Haftung für bis zu 100 Mio. Euro an Krediten für Tourismusbetriebe, die unter den Folgen des Virus SARS-CoV-2 besonders stark leiden.