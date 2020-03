Wiens Tourismus spürt Auswirkungen des Coronavirus "schon sehr deutlich"

Auch der Wien-Tourismus leidet unter den Auswirkungen den Coronavirus. Ein Radiologenkongress mit 23.000 Besuchern wurde zuletzt von März auf Juli verschoben. Die Veranstalter wollen sich nun laut ORF-"Wien heute" bei Bund und Land schadlos halten.

"Es gibt derzeit keine medizinischen Grüne, Veranstaltungen abzusagen"

Wegen Coronavirus: Kurzarbeit als Alternative

Wenn die Buchungslage schlecht bleibe, müssten Maßnahmen überlegt werden. "Wir beginnen schon, Urlaubstage und Guttage abzubauen. Wenn es lange so weitergeht, was wir nicht hoffen, müssen wir überlegen, in Kurzarbeit zu gehen oder die Mitarbeiter gezielt einsetzen, wenn sie gebraucht werden", sagte Schmid. Erst die letzte Konsequenz dürfe ein Mitarbeiterabbau sein. In der Tourismusbranche in Wien arbeiten rund 21.500 Menschen.