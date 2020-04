Coronavirus: Wien-Wahl 2020 könnte verschoben werden

Das Coronavirus könnte die Abhaltung der Wien-Wahl gefährden. Zur Sicherheit hat man vorerst den spätmöglichsten Termin ins Auge gefasst.

Wien-Wahl 2020 findet wohl Mitte Oktober statt

Fix ist vorerst noch wenig, außer zum Beispiel die Dauer der Legislaturperiode. Sie erstreckt sich laut Stadtverfassung über fünf Jahre. 2015 fand die konstituierende Sitzung des Landtags bzw. des Gemeinderats am 24. November statt. Um zu garantieren, dass sich das Stadtparlament innerhalb des vorgegebenen Zeitraums zur erste Sitzung nach der Wahl trifft, sollte der Urnengang spätestens Mitte Oktober stattfinden.

Das ergibt sich aus keiner exakt definierten Frist, sondern aus dem Erfahrungswert. Wie eine Sprecher der Wiener Wahlbehörde der APA erläuterte, sollten zwischen Wahltag und konstituierender Sitzung mindestens fünf Wochen liegen. So lange dauere in etwa die Vorbereitung. Das würde für den 11. Oktober als aussichtsreichsten Kandidaten sprechen. An diesem Tag wurde übrigens auch 2015 gewählt.