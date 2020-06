Coronavirus: Wien mit den meisten Tests pro Einwohner

Österreich wird beim Coronavirus testfaul. In sechs Bundesländer gab es zuletzt rückläufige Testungen, nur in Wien, Niederösterreich und Kärnten gingen die Befunde nach oben. Somit überholte Wien auch Tirol im Ranking der meisten Tests pro Einwohner.

Wien steht wegen der im Bundesländer-Vergleich recht hohen Zahl an täglichen Neuinfektionen immer wieder im Fokus. Im Rathaus weist man nun darauf hin, dass die Bundeshauptstadt bei den Testungen zuletzt deutlich zugelegt habe. Mittlerweile liegt man auch bei den Tests pro 100.000 Einwohnern an der Spitze. Dadurch würden nicht zuletzt sehr viele asymptomatische Fälle erkannt.

Wien bei Testungen bisher im Mittelfeld

In absoluten Zahlen befindet die Hauptstadt bei den Tests allein wegen ihrer fast zwei Millionen Einwohner schon länger an der Spitze. Bei den Abstrichen pro 100.000 Einwohner lag man allerdings noch vor nicht allzu langer Zeit nur im guten Mittelfeld. Das hat sich nun geändert.

Das Büro von Hacker führt dabei die bundesweite Mai-Statistik und die bisher vorliegenden Juni-Zahlen ins Treffen. So gab es in Wien im Vormonat durchschnittlich 1.630 SARS-CoV-2 -Befundungen pro Tag. Das bedeutet 85 Untersuchungen pro 100.000 Einwohner. Damit lag man im Mai auf Platz zwei hinter Tirol, wo täglich 89 Tests pro 100.000 Einwohner durchgeführt wurden.

1.963 Tests pro Tag

Im laufenden Monat (bis inklusive 10. Juni) sind die Befundungen inzwischen auf 1.963 pro Tag gestiegen - ein Plus von 333. Das heißt, dass pro 100.000 Einwohnern durchschnittlich bei 103 Personen Abstriche durchgeführt worden sind - wodurch man sich in diesem Ranking auf den ersten Platz geschoben hat. Dahinter folgen Niederösterreich mit 87 Testungen pro 100.000 Einwohnern und Vorarlberg mit 66. Dieser Wert entspricht auch dem Gesamt-Österreich-Schnitt. Der einstige Spitzenreiter Tirol führte seit Juni-Beginn nur noch 62 Tests pro Tag durch.

Die Statistik zeigt außerdem, dass im bisherigen Juni-Verlauf die Zahl der Befundungen im Vergleich zum Mai österreichweit zurückgegangen ist - nämlich im Schnitt um 220 pro Tag oder zwei pro 100.000 Einwohner. Demnach gab es in sechs Bundesländern einen Rückgang an Testungen. Nur Wien, Niederösterreich und Kärnten bilden hier mit einem Zuwachs die Ausnahme.

1,51 Prozent der getesteten positiv

Wien testet auch Familienmitglieder in Quarantäne

Laut Auswertung des Wiener Gesundheitsressorts waren 505 der 765 entdeckten Mai-Fälle außerdem bereits in Quarantäne, als sie getestet wurden. Denn sie wurden zuvor schon als enge Kontaktpersonen von bereits Infizierten eingestuft und zur häuslichen Absonderung verpflichtet. Im Stadtratsbüro erklärt man gegenüber der APA, dass durch die geänderte Teststrategie der Stadt all diese Personen dennoch getestet werden, anstatt es nur bei der Quarantäne zu belassen. Dadurch entdecke man mitunter Infektionsketten, die ansonsten verborgen geblieben wären. Das will die Stadt auch mit gezielten Screenings größerer Einrichtungen erzielen, wie sie seit einiger Zeit durchgeführt werden.

"In Wien haben wir uns vor vielen Wochen dazu entschieden, unsere Teststrategie zu ändern. Am Beginn der Epidemie haben wir uns auf Menschen konzentriert, die mit Symptomen beim Gesundheitstelefon angedockt sind", erklärt der Gesundheitsstadtrat: "In der jetzigen Phase der Epidemie setzen wir die Idee des Contact Tracing konsequent um. So wie wir gemeinsam mit Niederösterreich den inzwischen allgemeinen bekannten sogenannten Post-Cluster aufgearbeitet haben, gehen wir jetzt noch weiter in die Tiefe, um so rasch wie möglich kleinräumige Cluster zu finden."