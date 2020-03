Coronavirus-Toter in Wien: 69-Jähriger starb an Multiorganversagen

Der 69-jährige Patient im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital ist an einem Multiorganversagen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, wie der Leiter der Infektionsabteilung, Christoph Wenisch, informierte.

Wiener steckte sich im Italien-Urlaub mit Coronavirus an

Auf diesem Urlaub, den er im Februar mit seiner Familie verbrachte, hatte er sich nach Erkenntnissen der Ärzte auch mit SARS-CoV-2 angesteckt. Der 69-Jährige entwickelte nach der Rückkehr Symptome und kam bald in das Krankenhaus. "Er ist dann über die Normalstation rasch auf die Intensivstation gekommen, weil ein Lungenversagen rasch eingetreten ist", erläuterte Wenisch.

Patient war zuletzt wieder virenfrei

Wenisch hatte aber auch "eine gute Nachricht": "Wir haben drei Patienten auf der Intensivstation", und diese seien allesamt stabil. In die Intensivstation komme man, wenn auf der Normalstation mit der Sauerstoffmaske mit Brille keine ausreichende Oxygenierung erreicht werden kann. Auf der Normalstation befinden sich derzeit vier Personen mit einer Corona-Infektion, einige weitere Verdachtsfälle würden derzeit abgeklärt.

Lunge immer zuerst bei Covid-19-Erkrankung betroffen

"Wir haben mehrere Pfeiler im Köcher", die Erfahrungswerte seien aber noch zu gering um sagen zu können, welche Arzneimixtur in welcher Situation am besten wirke. Laut Weninger stehen im KFJ bis zu 56 Betten für Corona-Patienten zur Verfügung.

Weitere Todesfälle in Österreich laut Mediziner "absehbar"

Der Mediziner meinte angesichts der prognostizierten Ausbreitungsrate, dass weitere Todesfälle in Österreich wohl "absehbar" wären. Zugleich verwies er aber auch darauf, dass die Ausgangslage in Österreich eine deutlich bessere sei als in Italien: "Wir haben die Ausbreitung früher erkannt und wir haben bessere Diagnosesysteme."