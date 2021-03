Coronavirus: Saisonale Effekte - erwartet uns ein Sommer wie 2020?

Wir wissen: Mit den steigenden Temperaturen im Frühling sinkt die Erkältungsgefahr und auch Grippeviren verschwinden allmählich. Doch gibt es einen solchen Effekt auch beim Coronavirus? Wissenschaftler nehmen an, dass es durchaus saisonale Auswirkungen gibt, doch wirkt sich das in diesem Jahr auch effektiv auf die Pandemie aus? Wird es einen Sommer wie im Vorjahr geben?

Coronavirus-Steckbrief des Robert-Koch-Instituts

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht in seinem Coronavirus-Steckbrief davon aus, dass sich Sars-CoV-2 in der kälteren Jahreszeit besser verbreitet. Im Sommer schwäche sich die Übertragungsdynamik tendenziell ab.

Tatsächlich ließ das hiesige Infektionsgeschehen im Sommer 2020 nach. Bedeutet das, dass auch dieses Jahr die Fallzahlen sinken, wenn es wärmer wird? Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, hält das für unwahrscheinlich. "Dass wir 2020 einen so entspannten Sommer hatten, hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass unsere Fallzahlen im Frühjahr unter einer kritischen Schwelle geblieben sind. Das ist inzwischen aber nicht mehr so", sagte er kürzlich dem "Spiegel". In Spanien etwa seien im Sommer die Fallzahlen nach einem Lockdown wieder gestiegen - trotz Hitze.