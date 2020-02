Coronavirus: Nepp fordert Krisengipfel und Öffi-Desinfektionsspender

Wiens FPÖ-Obmann Dominik Nepp fordert anlässlich des Coronavirus, umgehend Desinfektionsmittelspender in allen Stationen der Wiener Linien sowie im öffentlichen Raum anzubringen.

FPÖ Wien-Obmann und Vizebürgermeister Dominik Nepp fordert SPÖ-Bürgermeister Ludwig per Aussendung auf, unverzüglich Desinfektionsmittelspender in allen Stationen der Wiener Linien sowie an den großen Plätzen Wiens anbringen zu lassen.