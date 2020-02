Coronavirus-Aufklärung: Diese Mythen stimmen nicht

Die WHO hat mit Gerüchten rund um das Coronavirus ihre liebe Not, denn Fake News rund um die Krankheit verbreiten sich derzeit wie ein Lauffeuer.

WHO kämpft gegen Gerüchte zum Coronavirus

Es sei jedoch immer eine gute Idee, die Hände nach dem Kontakt mit Haustieren mit Wasser und Seife zu waschen, heißt es von der WHO. Das schütze nämlich vor verschiedenen verbreiteten Bakterien wie E. coli und Salmonellen, die zwischen Haustieren und Menschen übertragen werden können. Händetrockner jedenfalls töten das Coronavirus nicht ab, so die Weltgesundheitsorganisation. Um sich vor dem neuen Virus zu schützen, soll man sich häufig die Hände waschen und danach ordentlich mit Papierhandtüchern abtrocknen.

Sesamöl und UV-Lampen und helfen nicht gegen Coronavirus

Briefe und Pakete aus China ungefährlich

Ungefährlich sei es, einen Brief oder ein Packerl aus China entgegenzunehmen. "Aus früheren Analysen wissen wir, dass Coronaviren auf Objekten wie Briefen oder Paketen nicht lange überleben", so die WHO. Antibiotika und Impfstoffe gegen Lungenentzündung wie der Pneumokokken-Impfstoff und der Impfstoff gegen Haemophilus influenza Typ B (Hib) bieten keinen Schutz gegen das neue Coronavirus. Es braucht einen eigenen Impfstoff benötigt. Forscher versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln, und die WHO unterstützt ihre Bemühungen.