Coronavirus in Österreich: Wie panisch sind die Wiener?

VIENNA.at hat sich auf der Mariahilfer Straße umgehört und nach der Angst der Wiener vor dem Coronavirus gefragt. Zudem klärt Dr. Paul Meng über die gängigsten Vorurteile auf.

Erstmals wurden auch in Österreich mehrere Coronavirus-Fälle bestätigt. Das Video-Team von VIENNA.at hat sich auf der Mariahilfer Straße umgehört, ob die Panik vor der Krankheit bereits in Wien angekommen ist.

Angst vor Covid-19-Infektionen?

Bei der gestrigen Umfrage auf VIENNA.at gibt hingegen die Mehrheit (64 Prozent) der über 1.000 Befragten an, durch das Coronavirus beunruhigt zu sein. Jedoch ergreifen nur 31 Prozent davon auch besondere Maßnahmen.

Sollte man Asiaten meiden?

Es gibt überhaupt keinen Grund, Asiaten in Wien zu meiden, vorausgesetzt sie kommen nicht gerade von einer Reise aus den "roten Zonen" in China oder Italien zurück. Fakt ist jedoch, dass das Virus seinen Ursprung in der chinesischen Provinz Wuhan nahm.