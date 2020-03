Die Masters of Dirt-Show in Wien wird verschoben

Coronavirus: Masters of Dirt in Wien wird verschoben

Die aktuelle Entwicklung in Österreich, wegen des Coronavirus Großveranstaltungen abzusagen, betrifft auch die Stunt-Show "Masters of Dirt" in Wien. Ein Ersatztermin steht bereits fest.

Das Coronavirus sorgt aktuell für Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Österreich - betroffen sind auch Großveranstaltungen, die in den nächsten Wochen nicht stattfinden dürfen.

Abgesagt: Masters of Dirt in Wien

Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Gästen müssen bis Anfang April untersagt werden - dies betrifft unter anderem auch die vier Shows von Masters of Dirt "Freestyle Evolution Tour", die von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. März 2020 in der Wiener Stadthalle stattfinden hätten sollen.

Die Veranstalter meldeten sich dazu in einer Video-Botschaft zu Wort:

Absage und Ersatztermin: Die Video-Botschaft im Wortlaut

"Liebe Masters of Dirt Family,

schweren Herzens müssen auch wir den Anweisungen der österreichischen Regierung und des Gesundheitsministeriums folgen und mussten soeben die Aufbauarbeiten für „MASTERS OF DIRT – Freestyle Evolution 2020“ in der Wiener Stadthalle abbrechen. Leider müssen die Shows die zwischen 13.-15. März 2020 in der Wiener Stadthalle stattgefunden hätten, verschoben werden. Wir haben bis zur letzten Sekunde gehofft, die Veranstaltung durchführen zu können, aber leider sind unsere Hände in der aktuellen Situation gebunden.

Die neuen Showtermine stehen bereits fest: „MASTERS OF DIRT – Total Freestyle 2020“ findet zwischen 26.-28. Juni 2020 in der Wiener Stadthalle statt. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir freuen uns sehr darauf, euch bei den neuen Terminen begrüßen zu dürfen und werden bis dahin auf Hochtouren trainieren, um die Show für euch noch spektakulärer zu gestalten. Vielen Dank für euer Verständnis und für eure Unterstützung! Wir sehen uns im Juni!"