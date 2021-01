Coronavirus-Massentests in Wien: Mehr Zustrom nach Wegfall der Anmeldung

Seit Wegfall der verpflichtenden Anmeldung an zwei von drei Massentest-Stationen, hat sich der Zustrom in Wien erhöht.

Seit Freitag sind die Coronavirus-Massentests in Wien wieder in vollem Gange. Seitdem am Samstag entschieden wurde, an zwei der drei Standorte die Verpflichtung zur Anmeldung aufzuheben, hat sich der Zustrom erhöht. Am Sonntag sind rund 2.600 Menschen mehr gekommen als angemeldet, teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montag mit.

Inzwischen ist in Wien nur noch eine fixe Terminbuchung für die Untersuchung in der Stadthalle nötig. In der Messe und in der Marx-Halle darf man auch ohne Registrierung vorbeikommen. Schon bei der ersten Ausgabe des Massenscreenings im Dezember hatte Wien sehr bald den Zugang zu den Gratis-Schnelltests gelockert. Damals konnte man allerdings nur in der Messe ohne Voranmeldung erscheinen.

Die zweite Runde der Massentests läuft bis zum 17. Jänner. Bisher wurden laut Hacker-Büro 31.523 Antigen-Schnelltests durchgeführt. 95 davon waren positiv - das sind rund 0,3 Prozent.

302 Coronavirus-Neuinfektionen am Montag in Wien

Insgesamt sind in Wien seit Beginn der Pandemie 76.441 positive Testungen bestätigt, wie der Krisenstab am Montag berichtete. Das ist ein Anstieg um 302 Fälle. 1.202 infizierte Menschen sind in Wien inzwischen verstorben. Am Montag wurden fünf neue Todesfälle gemeldet. 71.574 an Covid erkrankte Personen sind wieder genesen.