Coronavirus: Leasing-Raten können Problem werden

Leasingunternehmen entscheiden in der Coronakrise von Fall zu Fall, ob Leasingraten gestundet werden können. Das Volumen aller Leasingverträge in Österreich beträgt 26 Milliarden Euro.

In der Coronakrise können viele Leasingnehmer ihre Raten nicht bedienen und die Anfragen bei Leasingunternehmen wegen Stundungen sind enorm. Das bestätigte der Generalsekretär des Verbandes der Leasing-Gesellschaften, Wolfgang Steinmann, im Ö1-Morgenjournal am Freitag. "Die Mitarbeiter verzeichnen in den letzten drei Wochen pro Tag tausende von Anfragen von Kunden", berichtete er.