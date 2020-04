Coronavirus: Intensivmediziner ziehen positive Zwischenbilanz

Aktuell wird in Österreich ein ständiger Rückgang bei der Zahl von Patienten auf Intensivstationen registriert.

Seit einigen Tagen wird in Österreich ein ständiger Rückgang bei der Zahl von Patienten registriert, die aufgrund von Covid-19 intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Der Höhepunkt war am 8. April, stellte der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), Klaus Markstaller, am Montag fest. Damit sei aber erst ein Etappenziel erreicht.

Daten zeigen erfreulichen Trend

Markstaller führte in einem Kommentar für die österreichischen Intensivmediziner folgende Daten an: Am 26. März hätte es in Österreich 547 wegen Covid-19 hospitalisierte Kranke gegeben, 96 wurden auf einer Intensivstation betreut. Am 3. April waren es 1.074 bzw. 245 Erkrankte (intensivmedizinisch betreut), am 8. April schließlich 1.096 bzw. 245. Gestern, Sonntag, verzeichnete man 817 Covid-19-Patienten in den österreichischen Spitälern, 204 auf Intensivabteilungen.