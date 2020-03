Coronavirus in Österreich: Derzeitige Daten im Überblick

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und Experten der TU-Graz analysieren das Geschehen rund um die Coronavirus-Erkrankungen in Österreich. Regionaler Spitzenreiter ist der Bezirk Landeck in Tirol. Mehr Männer als Frauen sind betroffen, die meisten Patienten im mittleren Alter.

Coronavirus in Österreich: Verdoppelung der Infektionen alle drei Tage

Hotspots in Tirol und Oberösterreich

Hotspots sind weiterhin die Bundesländer Tirol und Oberösterreich, wobei - ganz generell gesehen - die Erkrankungszahlen pro 100.000 Einwohner zwischen den Bezirken der Bundesländer stark differieren. So kamen die Epidemiologen für Wien auf einen Wert von 7,1 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. Das ist ziemlich niedrig und entspricht derzeit etwa dem Bezirk Lilienfeld in Oberösterreich. In Korneuburg in Niederösterreich sind bisher 45,1 Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner registriert worden. In Linz Stadt knapp 18 je 100.000 Einwohner, in Urfahr-Umgebung als Oberösterreich-Spitzenreiter gar 37,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Absoluter "Ausreißer" ist der Bezirk Landeck, wo man auf eine Erkrankungsquote von 257 pro 100.000 Menschen kam. Innsbruck-Stadt ist mit 45,4/100.000 Einwohner auch ganz im Vordergrund vertreten. In Zell am See in Salzburg waren es immerhin 29,7 pro 100.000 Einwohner. Villach-Stadt weist wie Beispielsweise Wiener Neustadt oder Zwettl den Wert von 0 auf.