In Österreich sind bereits über 7.000 Personen am Coronvirus erkrankt. ©APA/BARBARA GINDL

Coronavirus in Österreich: 7.040 Infektion, 58 Tote

In Österreich sind aktuell 7.040 Personen am Coronavirus erkrankt. 58 Personen sind an den Folgen der Krankheit verstorben.

Die Bekanntgabe der aktuellen Coronafälle ist am Freitag vom Innenministerium übernommen worden: Demnach gab es aktuell (Stand 8.30 Uhr) 7.040 bestätigte Erkrankungen in Österreich, 58 Menschen sind gestorben, 225 Personen wieder genesen. Weiters wurden 800 Personen aufgrund einer Infektion in Krankenhäusern behandelt, davon 128 auf Intensivstationen.

Aktuelle Steigerung bei 18,24 Prozent

Um 8.00 Uhr hatte das Dashboard des Gesundheitsministeriums 6.962 Erkrankte ausgewiesen - zum gleichen Zeitpunkt am Freitag waren es 5.888 gewesen. Das bedeutete einen Anstieg um 1.074 Fälle oder 18,24 Prozent in 24 Stunden. Am Vortag betrug die Steigerung lediglich 11,5 Prozent.

Donnerstagfrüh waren 34 Todesopfer zu beklagen gewesen. Die 58 aktuellen Opfer bedeuten eine Steigerung innerhalb eines Tages um 70,59 Prozent. Von diesen entfallen jeweils zwei auf das Burgenland und Kärnten, jeweils einer auf Salzburg und Vorarlberg. In Wien starben mit 16 die meisten Erkrankten, gefolgt von Niederösterreich und der Steiermark mit je 13. In Tirol wurden sechs Opfer registriert, in Oberösterreich vier.

Weltweit 24.127 Tote aufgrund Covid-19-Erkrankung

Weltweit wurden bisher laut Johns Hopkins Universität 537.042 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 24.127 starben, mehr als 123.000 Menschen haben sich von Covid-19 wieder erholt.