Coronavirus-Impfung von AstraZeneca: EMA führt Risiko-/Nutzen-Analyse durch

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA plant nun eine Analyse zu Risiken und Nutzen des Coronavirus-Impfstoffs von AstraZeneca.

Dies teilte die Behörde am Mittwoch in Amsterdam nach einem Treffen der EU-Gesundheitsminister mit. Überprüft werden sollen die allgemeinen Daten zu Impfungen und zum Verlauf der Pandemie wie Infektionsraten, Aufnahmen in Krankenhäuser, Sterblichkeit und Krankheitshäufigkeit.