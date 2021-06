Coronavirus-Impfung: Anmeldung für Schwangere nun auch in Tirol möglich

Auch in Tirol werden nun Schwangere, die das möchten, priorisiert gegen das Coronavirus geimpft. Ab sofort ist eine Anmeldung dazu möglich.

In Wien etwa werden Schwangere bereits seit Mitte Mai geimpft, auch in Oberösterreich startete man schon mit der Coronavirus-Impfung der Schwangeren. In Tirol war eine Anmeldung als Schwangere bisher nicht möglich. "Bei der Impfung von Schwangeren handelt es sich um eine sehr sensible Thematik, bei der wir in Tirol nichts überstürzen", erklärte Gesundheitsdirektor Thomas Pollak. Wichtig sei es weiterhin, jedenfalls mit dem betreuenden Gynäkologen ein Gespräch zu führen und eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung durchzuführen, so Pollak. Auch die impfenden Ärzte im niedergelassenen Bereich und in den Impfzentren werden nochmals vertiefende Aufklärungen vornehmen. In den Impfzentren werden eigens dafür Kojen reserviert, um dies in Ruhe und mit dem notwendigem Zeitrahmen durchzuführen, hieß es.