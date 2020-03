Coronavirus: Gewerkschaft will Baustellen schließen

Die Baugewerkschaft fordert einen sofortigen Stopp aller nicht unbedingt notwendigen Baustellen in Österreich, um das Coronavirus einzudämmen. Dafür soll eine Verordnung erlassen werden.

Wegen der Ansteckungsgefahr für die Beschäftigten am Bau durch die Coronavirus-Pandemie sollte die Regierung sofort per Verordnung die Baustellen in Österreich schließen. Das forderte am Montag Baugewerkschaftschef Josef Muchitsch. Das Vermeiden des direkten Kontaktes und die Einhaltung eines Mindestabstands sei den Baubeschäftigten in der Praxis nicht möglich.