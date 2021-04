Coronavirus: Forderung nach Freistellung Schwangerer im Handel

Die Gewerkschaft GPA fordert in der Coronakrise eine Freistellung schwangerer Handelsangestellter.

Diese müssten auch mit Kundenkontakt arbeiten und seien so einem erhöhten Risiko einer Corona-Infektion ausgesetzt, hieß es in einer Aussendung. Die Gruppe sei aus gutem Grund von der FFP2-Maskenpflicht befreit, stehe dadurch aber nicht selten in der Kundenkritik. Auch eine Priorisierung beim Impfen gebe es für Schwangere nicht.