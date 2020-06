Coronavirus: Experten für umfassende Information statt Impfpflicht

Am Beispiel Skandinavien erklärten Experten, dass es mit zusätzlichen Informationsangeboten und mehr Bildung im Bereich der Impfpolitik zu höheren Impfraten kommen kann.

Hälfte der Österreicher würde sich gegen Corona impfen lassen

Mehr Information und Bildung kann Impfraten erhöhen

In Österreich müsse man laut Paul genau daran arbeiten. Besonders die Hausärzte, die die Impfung tatsächlich durchführen, müssten als Informationsplattform dienen. An der Bereitschaft daran mangle es nicht, aber "Fragen haben oft keinen Platz beim kurzen Termin für die tatsächliche Impfung", erläuterte die Expertin.

Impfpraxis sollte vereinfacht werden

Auch das praktische Vorgehen bei der Impfung müsse überdacht werden. Als Beispiel nannte Paul jene gegen die Influenza, die extra in der Apotheke abgeholt werden und in die Arztpraxis gebracht werden muss. "In anderen Ländern wird auch in der Apotheke geimpft oder durch Pflegepersonal", sagte Paul und betonte, dass dadurch Hürden genommen werden könnten, die Menschen aktuell von einer Impfung abhalten.