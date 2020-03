Coronavirus-Erlass: Wiener Großdiscos bleiben vorerst geschlossen

Mehrere Großdiscos und Clubs in Wien haben auf den Erlass im Zusammenhang mit dem Coronavirus erste Konsequenzen gezogen und bleiben vorerst geschlossen, wie ein APA-Rundruf ergab. Dazu zählen beispielsweise der Praterdome, der Volksgarten oder die Pratersauna.

Wiener Praterdome und A-Danceclub geschlossen

Die Großraumdiscos Praterdome am Riesenradplatz und der A-Danceclub in der Millennium City haben ab sofort geschlossen, hieß es beispielsweise auf APA-Nachfrage. Auch der Szeneclub Pratersauna in der Waldsteingartenstraße hat zu, teilte ein Sprecher der Dots-Gruppe mit. Der Betrieb in den Locations ist nach derzeitigem Stand bis 3. April eingestellt - bis dahin gilt die Anordnung des Bundes.