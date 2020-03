Coronavirus: Wiener Stephansdom wird für Touristen geschlossen

Bis auf weiteres wird der Tourismusbetrieb im Wiener Stephansdom eingestellt. Auch beim Gottesdienstbesuch warten einige Änderungen.

Der Wiener Stephansdom stellt wegen des Coronavirus bis auf weiteres den Tourismusbetrieb ein. Dies geschehe aufgrund des Regierungserlasses, Indoor-Versammlungen über 100 Personen zu verbieten, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung der Dompfarre. Gläubige der Erzdiözese Wien wurden "von der Sonntagspflicht dispensiert", dürfen also auch an einem anderen Tag die Messe besuchen.