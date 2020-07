Coronavirus-Cluster in Niederösterreich: Vier neue Folgefälle

In Niederösterreich gab es in den Coronavirus-Clustern kaum Neuinfizierte.

In den Coronavirus-Hotspots rund um die Cluster in Niederösterreich gab es am Mittwoch vier neu Fälle: Jeweils zwei Personen wurden beim Schlachtbetrieb in Eggenburg im Bezirk Horn und bei der Wiener Neustädter Freikirche "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" als Neuinfizierte registriert. Das gab das Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bekannt.

Im Schlachtbetrieb blieb es bei 39 erkrankten Mitarbeitern, hinsichtlich der Freikirche bei 28 direkt Infizierten. Die übrigen seit dem Vortag neu hinzugekommenen positiven Coronatests im Bundesland gehen laut einem Sprecher auf Einzelfälle zurück.