Coronavirus: Besuchsverbot in Spitälern in ganz Österreich

Die Bundesregierung hat weitgehende Besuchsverbote in heimischen Spitälern angekündigt. Es soll nur wenige Ausnahmen geben.

Künftig werden Besuche in Österreichs Spitälern strenger geregelt. Ausnahmen solle es nur für Kleinkinder und im palliativen Bereich geben. "Sonst wird das sehr, sehr konsequent gehandhabt werden", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf einer Pressekonferenz im Kanzleramt.

Weitgehende Besuchsverbote in Österreichs Spitälern

Man habe sich in einer Videokonferenz mit den Gesundheitsreferenten der Bundesländer auf die Besuchsverbote geeinigt. Daneben werde man sich auf einen Ressourcenschonungsplan in den Spitälern konzentrieren. "Die Kernaufgabe ist es, so gut wie irgendwie möglich die Arbeitsfähigkeit der Spitäler aufrechtzuerhalten."