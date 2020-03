Coronavirus: Besuchsverbot in Spitälern gefordert

Der Wiener Infektiologe Hannes Stockinger fordert ein Besuchsverbot in allen österreichischen Spitälern. Die restlichen Maßnahmen der Regierung findet der Experte ausreichend.

Der Infektiologe und Hygiene-Experte Hannes Stockinger hat sich im Kampf gegen das Coronavirus für Besuchsverbote in Spitälern ausgesprochen. "Es darf nicht sein, dass man in ein Krankenhaus geht wie in einen Supermarkt", sagte der Leiter des Instituts für Hygiene und Angewandte Immunologie an der Medizinischen Universität Wien am Donnerstag im APA-Gespräch.