Coronavirus: Auch die Post zückt den Rotstift

Wegen der aufgrund des Coronavirus lahm liegenden Wirtschaft rechnet die Österreichische Post für heuer mit einem sinkenden Volumen bei Brief- und Werbesendungen und in Folge mit Einbußen bei der Umsatzentwicklung. Das Unternehmen dreht daher an der Kostenschraube - die Rede ist dabei von "partieller Kurzarbeit und Urlaubsabbau", heißt es in einer Aussendung vom Montag.