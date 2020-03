Coronavirus am Wiener SMZ Ost: Gynäkologie nach Infektion gesperrt

Eine Patientin hat am Wiener Donauspital (SMZ Ost) mehrere Mitarbeiter und andere Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Die betroffene Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie wurde gesperrt.

Wie am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet wurde, sind am Wiener Donauspital sowohl andere Patienten als auch Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betroffene Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie wurde gesperrt.

28 Mitarbeiter des SMZ Ost in Quarantäne - Kreißsäle geschlossen

Seitens des Krankenanstaltenverbunds (KAV) wurde auf APA-Anfrage präzisiert, dass vier Patientinnen und vier Spitalsmitarbeiter an Covid-19 erkrankt sind. Sie befinden sich in Quarantäne, die Krankheit soll durchwegs einen milden Verlauf zeigen. Für das Spital - nach dem AKH das zweitgrößte in Wien - hatten die Infektionen einschneidende Folgen. Insgesamt 28 Mitarbeiter wurden nach Hause in Quarantäne geschickt, Kreißsäle wurden geschlossen, unmittelbar bevorstehende Operationen mussten in andere Krankenhäuser verlegt werden.