Coronavirus: Aktuell 1.111 aktiv Erkrankte in Österreich

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Österreicher nimmt weiterhin kontinuierlich ab. Mit Stand Montag, 9.30 Uhr, waren 1.111 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind laut Angaben des Ministeriums in Österreich aktuell 279 Menschen. Sie werden in den Krankenhäusern betreut. Kaum Hospitalisierungen gibt es in Kärnten (ein Patient), Vorarlberg (zwei) und dem Burgenland (drei). Aus Kärnten wurden am Montag in Summe nur neun derzeit am Virus erkrankte Menschen gemeldet. In der Millionenstadt Wien liegen 102 Patienten in den Spitälern, Niederösterreich folgt in dieser Statistik auf Platz zwei mit deren 69. Intensivmedizinisch werden in Niederösterreich 23 und in Wien 20 Personen betreut.