Coronavirus: Ältere sind besonders gefährdet

Die WHO und ECDC zählen Menschen über 60 Jahren zur vom Coronavirus besonders gefährdeten Gruppe. Übertragen wird das Virus aber hauptsächlich von Menschen zwischen 14 und 30 Jahren.

Die umfassenden Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens zielen auf die Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus ab. Besonders gefährdet sind vor allem ältere Menschen, die am effektivsten durch die Reduktion von sozialen Kontakten vor Ansteckungen geschützt werden können, sind sich Experten einig. Unter den bisherigen Corona-Toten ist der Anteil von Personen über 60 besonders hoch.

Menschen über 60 besonders gefährdet

Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zählt ältere Menschen zu den "vulnerablen" - also am meisten gefährdeten - Gruppen. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat "Menschen im Alter von über 60 Jahren" neben Personen mit Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen wie etwa COPD und Krebs auf der Liste der besonders gefährdeten Menschen.