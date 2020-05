Am Donnerstag gab es 39 Neuinfektionen in Wien.

Coronavirus: 39 Neuinfektionen in Wien

In Wien hat es in den vergangenen 24 Stunden 39 neue Infektionsfälle gegeben. Am Donnerstag (Stand: 08:00 Uhr) waren damit bisher 3.059 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Das teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Donnerstag in einer Aussendung mit.