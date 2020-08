Coronavirus: 114 Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

114 Coronavirus-Neuinfektionen, davon alleine 75 in Wien, hat das Innenministerium am Sonntag gemeldet.

Damit gab es in Österreich bisher 22.033 positive Testergebnisse. 721 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 19.923 sind wieder genesen. Aktuell befinden sich 121 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 22 auf Intensivstationen.