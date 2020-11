Coronapandemie: Schulen bleiben (vorerst) noch offen

Die Pflichtschulen in Österreich dürften - abgesehen von der Oberstufe - weiterhin offen bleiben. Weitere Entscheidungen dürften in der nächsten Woche fallen.

Nach dem Wechsel der Oberstufenschulen ins Distance Learning Anfang dieser Woche dürften zumindest vorerst die restlichen Schulen geöffnet bleiben. Über mögliche weitere Verschärfungen soll erst nächste Woche befunden werden. Das betonte etwa Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag, auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beabsichtigt laut dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) derzeit keine Schließung.

In den vergangenen Tagen äußerten sich zahlreiche Stimmen gegen eine baldige flächendeckende Schließung aller Schulen - allen voran Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Wie vereinbart solle zunächst der Wechsel der Oberstufen ins Distance Learning nach einem Zeitraum von zwei Wochen evaluiert und erst dann über das weitere Vorgehen entschieden werden, meinte der Minister bereits am Donnerstag. Ihm folgten unmittelbar die Oppositionsparteien, die Schulen generell geöffnet halten wollen.

Sitzungen in der nächsten Woche

Am Freitag sprachen sich auch unter anderem Arbeiterkammer und Industriellenvereinigung für ein Offenhalten der Schulen aus - letztere allerdings mit der leichten Einschränkung "so lange wie vertretbar". Anschober wiederum verwies auf kommenden Freitag: Dann wolle die Regierung zusammentreten und schauen, ob weitere Schritte nötig sind - das wäre allerdings noch vor Ablauf der von Faßmann angesprochenen zwei Wochen. Und: Sollte sich die Lage in einem bestimmten Bereich dramatisch verändern, könnte man auch kurzfristig eingreifen.