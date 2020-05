Coronakrisen-Umfrage: Weniger Geld für Urlaub, mehr für Garten und Essen

Die größten Verlierer in der Coronakrise sind Reiseanbieter, Kultur und Gastronomie - wer hingegen davon profitiert, sind einer Umfrage zufolge Betriebe rund um die Gartengestaltung und die Lebensmittelbranche.

Das ergab eine aktuelle market-Umfrage. 58 Prozent der Österreicher geben in den kommenden Monaten weniger für Auslandsreisen aus als im Vorjahr, fast ein Viertel investiert hingegen mehr in den Garten.

Umfrage ergab: "Vollbremsung" beim Konsum



market machte in den Online-Interviews mit 1.000 Österreichern, die repräsentativ für die Bevölkerung ab 16 Jahren sind, eine Vollbremsung beim Konsum aus. Nur wenige Branchen wie Lebensmittel (14), Gartengestaltung (9) und Gesundheit, Vitalität (7) erreichten einen positiven Saldo aus jenen, die in nächster Zeit mehr bzw. weniger in dem jeweiligen Segment ausgeben wollen.