Coronakrise verschärft Geldsorgen zum Schulanfang

Rund 300.000 Kinder und Jugendliche in Österreich leben in einkommensschwachen Familien, für die jedes neue Schuljahr eine "enorme finanzielle Belastung" bedeutet.

Einkommensschwache Familien bereitet Schulstart Sorgen

Die Coronakrise habe die Schwächsten der Gesellschaft am härtesten getroffen. "Und sie vergrößert Ungleichheiten im Bildungssystem und dadurch die Chancen im weiteren Leben", so Schwertner in einer Aussendung. Mit ihrer jährlichen Schulstartaktion will die Caritas die einkommenschwächsten Familien unterstützen und bietet in den "Carla"-Second-Hand-Läden u.a. Schultaschen, Schultüten, Turnsackerl, Federpennale zu günstigen Preisen an. Um noch mehr Familien mit gut erhaltenen, günstigen Schulsachen versorgen zu können, werden noch weitere Spenden gesucht.