Coronakrise: Urlaubssperre für Polizisten bis 31. Mai

Seit 11. Mai gilt für die gesamte Bundespolizei die von Innenminister Karl Nehammer angeordnete Urlaubssperre. Diese endet mit 31. Mai.

Erste Lockerungen bereits im April

Bereits im April wurden erste Lockerungen verfügt. Seitdem war es möglich pro Kalendermonat eine Woche Erholungsurlaub, Urlaub aus den Vorjahren oder Freizeitausgleich zu konsumieren. Der Innenminister bedankte sich in einer Aussendung bei den 38.000 Polizisten sowie den Mitarbeitern der Sicherheitsverwaltung. "Sie haben in den letzten Wochen für und mit den Menschen in diesem Land gearbeitet, um die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen. Die Polizei ist Partner der Menschen in diesem Land. Diese Prämisse wird auch weiterhin die Polizeiarbeit in Österreich prägen - auch bei allen Maßnahmen, die notwendig sind, um eine mögliche zweite Welle zu verhindern", meinte Nehammer.