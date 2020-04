FSG-Protest gegen Urlaubssperre bei Polizei

Die sozialdemokratische Polizeigewerkschaft (FSG) protestiert gegen die anhaltende Urlaubssperre für Exekutivbeamte wegen der derzeitigen Coronakrise.

FSG-Chef Hermann Greylinger kritisiert in einem am Dienstag hinausgehenden Schreiben an die Mitarbeiter des Innenministeriums aber auch die Belastung der Polizei mit zusätzlichen Aufgaben im Zuge der Coronavirus-Pandemie, berichtete die "Wiener Zeitung" am Montag online.