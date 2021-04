Coronakrise: Situation auf den Intensivstationen in Wien, NÖ und Burgenland weiter angespannt

Wegen der vielen Coronavirus-Patienten ist die Situation auf den Intensivstationen - insbesondere in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland - weiter angespannt. Für die kommenden Wochen ist laut aktuellen Prognosen auch weiter keine Entlastung in Sicht.

"Das stellt uns weiterhin vor große Probleme", betonte Klaus Markstaller von der Intensivmedizin-Gesellschaft ÖGARI am Montag. Österreichweit wurden am Sonntag 602 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut, doppelt so viele wie Anfang März.

Wien: Zahl der Intensivpatienten fast verdreifacht

In Wien hat sich in demselben Zeitraum die Zahl fast verdreifacht und liegt um fast 50 Prozent über dem Spitzenwert der zweiten Welle Ende November, berichtete die ÖGARI in einer Aussendung. Auch in Niederösterreich und dem Burgenland wurden die damaligen Spitzenwerte zuletzt überschritten, nicht hingegen in den anderen Bundesländern. Diese betonten jedoch eine Bereitschaft zur Übernahme von Patienten.