Coronakrise: Rückgang der Arbeitszeit um 16 Prozent in Österreich

Durch die Coronakrise kam es in ganz Europa zu einem Rückgang der Arbeitszeit. In Österreich ist die Arbeitszeit im zweiten Quartal 2020 um 15,7 Prozent eingebrochen, zeigen Berechnung des Thinktanks Agenda Austria. Der EU-27-Schnitt beträgt 14,9 Prozent.

Am stärksten fiel der Rückgang in den Südländern Spanien, Griechenland und Portugal aus, wo die gearbeitete Zeit je um rund ein Viertel gesunken ist. Am wenigsten zurückgegangen ist sie in den nordischen Ländern Finnland (-5,8 Prozent), Schweden (-4,3 Prozent) und Dänemark (-3,6 Prozent).