Coronakrise ließ Umsätze um 67 Prozent einbrechen

Laut einer vom ÖVP-Wirtschaftsbund beauftragte Studie beklagen Unternehmer wegen der Corona-Krise einen Umsatzrückgang von 67 Prozent. Mit den Maßnahmen sind die meisten aber zufrieden.

Meisten Unternehmer mit den Maßnahmen zufrieden

Hinterfragt wurde auch, was die Unternehmer zu den bisher gesetzten Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung sagt. Auf Social-Media-Kanälen gibt es zum Teil ja herbe Kritik an den Maßnahmen. Laut der IMAS-Untersuchung sind aber nur 15 Prozent eher oder überhaupt nicht zufrieden und 84 Prozent sehr oder einigermaßen zufrieden mit dem Krisenmanagement der Politik (1 Prozent keine Angabe). Neun von zehn Unternehmern halten die strengen Maßnahmen der Bundesregierung für richtig.

Gespaltene Meinung zur WKÖ

"Entgegen mancher Unkenrufe der Opposition steht die überwältigende Mehrheit der österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer hinter den strengen Maßnahmen der Bundesregierung. Das gilt auch für die Unterstützungsleistungen und die Abwicklung durch die Wirtschaftskammer", so Kurt Egger, Generalsekretär des ÖVP-Wirtschaftsbundes am Mittwoch in einer Aussendung.